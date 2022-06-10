От 15 до 400 тысяч составят штрафы для волгоградцев за нахождение в лесу

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10 июня 2022, 14:28

Фото администрация Волгоградской области

Ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств введены в Волгоградской области с 10 июня. Как сообщили в облкомприроды, такое решение принято из-за жаркой погоды, чтобы снизить пожарную безопасность в лесном фонде.

За соблюдением режима будут следить госинспекторы комитета, работники лесничеств, сотрудники МЧС, правоохранительных органов, казачьих объединений, специалисты отделов охраны природных парков Волгоградской области.

Нарушившие режим получат штрафы, которые с 8 июня существенно выросли.

Так, для граждан штраф за несоблюдение правил лесной пожарной безопасности теперь составит 15-30 тысяч рублей, для должностных лиц – до 50 тысяч, а для юридических – до 400 тысяч рублей. В условиях, когда в регионе объявлен особый противопожарный режим или режим чрезвычайной ситуации в лесах, штраф может быть увеличен для жителей – до 50 тысяч рублей; для должностных лиц - до 90 тысяч, для юридических лиц - до миллиона рублей.