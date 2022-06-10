Ксения Собчак объяснила, почему её не признали иноагентом: «Иностранных денег у меня не нашли»

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10 июня 2022, 12:49 Источник: Тeleprogramma.pro

Ксения Собчак, фото: vk.com/sobchak

Телеведущая, журналистка Ксения Собчак объяснила своим подписчикам в соцсетях и слушателям эфиров, почему ее до сих пор не признали иноагентом. Телеведущая рассказала, что в середине мая увидела заголовки: «Собчак должна быть признана иноагентом». По информации Собчак, инициатором проверки был общественный деятель Александр Ионов.

Общественник рассказал, что с осени 2021 года Ксеню якобы проверяют на финансирование из-за рубежа, и закончится проверка в конце мая. «То ли проверка затянулась, то ли никаких иностранных денег у меня не нашли», - сказала Ксения Собчак, объясняя что она не признана иноагентом.

Но, как она отметила, пока есть ощущение, что все затихло, - сообщает teleprogramma.pro. «Но вы же знаете, как в нашей стране бывает. Полыхнуть может в любой момент», — полагает Собчак. На всякий случай Ксения проверила свои счета, убедилась, что никто и никогда за границей ее не финансировал. Она готова ответить за это.