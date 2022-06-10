Митволя после задержания в аэропорту Внуково сопроводили в Красноярск, и суд там арестовал его на месяц

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10 июня 2022, 10:55 Источник: РБК

Олег Митволь, фото: Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com

РБК сообщает об аресте на месяц в Красноярске председателя совета директоров АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» («Красноярский ТИСИЗ») Олега Митволя, подозреваемого в хищении 900 миллионов рублей.

Сотрудники ФСБ задержали 8 июня в московском аэропорту Внуково при попытке вылететь в Дубай. После задержания бывшего префекта САО Москвы, бывшего заместителя главы Росприроднадзора сопроводили в Красноярск, где суд отправил его под арест на месяц.

Помощница Олега Митволя назвала информацию про его задержание «непроверенной», но сообщила, что он собирался в Объединенные Арабские Эмираты на отдых, - передает РБК.

По информации РБК, бывшего столичного чиновника подозревают в хищении 900 млн рублей, выделенных аффилированной с ним проектной организации на строительство метро в Красноярске.

Уголовное дело было возбуждено в мае. По данным источников РБК, в сентябре 2019 года предприятие в Красноярске должно было провести инженерные изыскания в рамках строительства новых станций метро.

Как установило следствие, «Красноярский ТИСИЗ» выполнил только часть работ, но получила оплату в полном размере — 954 млн рублей.