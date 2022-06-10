Верховный Суд РФ подготовил проект Постановления, связанный с преступлениями против правосудия

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10 июня 2022, 11:15

Фото: investavto-group.ru

В 2021 году за фальсификацию доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности было осуждено 135 человек, за заведомо ложный донос осуждено 1775 человек, а за заведомо ложные показания, заключения экспертов и неправильный перевод осуждено 353 человека.

В проекте нового Постановления Верховный Суд дает разъяснения для обеспечения единообразного применения судами законодательства за такие преступления, как незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под стражей, принуждение к даче показаний, фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности, заведомо ложный донос или заведомо ложные показания, заключения эксперта, неправильный перевод.

В Пленуме Верховного Суда даются разъяснения при каких обстоятельствах необходимо применять нормы уголовного закона за преступления против правосудия. Главными фигурантами по таким делам являются сотрудники правоохранительных органов и судьи. А последствием таких преступлений является фальсификация доказательств и незаконное задержание в рамках уголовного расследования.

Разъяснения в первую очередь направлены на усовершенствование системы привлечения к уголовной ответственности должностных лиц за преступления против правосудия.

Также дается четкое понятие «заведомо незаконного задержания», где сотрудниками правоохранительных органов производятся умышленные действия, направленные на незаконное применение мер процессуального принуждения в виде задержания в качестве подозреваемого при отсутствии предусмотренных уголовно-процессуальным законом оснований.

При этом проект устанавливает правовую позицию, в соответствии с которой к незаконным действиям совершаемым с целью принуждения к даче показаний (ст.302 УК РФ) относятся в том числе угрозы, шантаж, оскорбления, применение физического насилия, уничтожение или повреждение имущества не только к лицам участвующим в деле, но и родственникам обвиняемого.

Таким образом, правовая позиция Верховного Суда направлена в первую очередь на защиту граждан при расследовании уголовных дел.