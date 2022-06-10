Поезд «Таврия» сообщением Москва - Керчь запустят с 27 июня

Аргументы Недели → Общество 13+

10 июня 2022, 10:35

Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com

Новый поезд в Крым запускают с 27 июня - поезд «Таврия» №195/196 сообщением Москва - Керчь. Продажи билетов на поезд уже открыты. Поезд «Таврия» будет отправляться через день из Москвы в 1:05 и прибывать в Керчь с 28 июня на следующие сутки в 10:47.

Из Керчи поезд будет отправляться в 15:37 и прибывать в Москву на следующие сутки в 23:55, - сообщает Агентство городских новостей «Москва». В составе поезда будут как плацкартные, так и купейные вагоны.

Конечной станцией этого маршрута станет новый вокзал Керчь Южная. Из Керчи до города Феодосия можно будет доехать с пересадкой на пригородном поезде.