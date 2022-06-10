Центр украинской культуры в Приморье активно подключился к приёму беженцев

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10 июня 2022, 09:43

фото из архива Приморского центра украинской культуры Анатолия Криля «Горлица»

Первые украинские переселенцы прибыли на далёкую окраину России ещё в ХIХ веке. Здесь, на краю русской земли они возделывали её, строили дома, растили детей и защищали тихоокеанские рубежи своего Отечества. В своих трудах и заботах они бережно сохраняли свои украинские корни, традиции, обычаи и культуру народа. Сегодня в Приморье одна из крупных в стране украинских диаспор, объединяющим её началом выступает Приморский центр украинской культуры Анатолия Криля «Горлица». Сразу с началом специальной военной операции на Донбассе приморские украинцы подключились к оказанию помощи страдающим от насилия националистов соотечественников.

Когда в Приморье начали появляться вынужденные переселенцы, ещё самой первой волны, им на помощь пришли участники «Горлицы».

«Мы стали активно заниматься их обустройством, адаптацией, помогали им как могли», – рассказывает руководитель Приморского центра украинской культуры и член Общественной палаты Приморского края Татьяна Ткаченко.

Многие беженцы из Донецкой области нашли себе новый дом в Находке, они стали активными участниками «Горлицы» и даже составили костяк Находкинского филиала краевого Центра украинской культуры. Их стараниями в Приморье уже несколько лет проводится фестиваль украинской культуры «Родные источники» («Рідні джерела»). А с новой волной беженцев, появившейся весной этого года, находкинцы подключились к приёму убежавших от бесчинств неонацистов жителей Донбасса и восточных областей Украины.

Заместитель председателя Находкинского филиала Приморского центра украинской культуры Инна Брова рассказывает, что они помогают с переводом документов, организуют сбор гуманитарной помощи. Особое внимание уделяют адаптации детей. Для них активистка «Горлицы» в Находке Тамара Стовбчатая провела в посёлке Врангель мастер-класс по созданию куклы-мотанки «Берегиня». И это уже далеко не первый её приезд к беженцам.

«Каждый её приезд доставляет приятные минуты мамам и их детям», – отмечают находкинские активисты «Горлицы».

А самодеятельные артисты вокального ансамбля «Берегиня» решили отправить морским пехотинцам из Приморья, принимающим участие в специальной военной операции на Украине, гостинцы, рассказывает Татьяна Ткаченко. Они собрали предметы личной гигиены, сласти, а также написали письмо защитникам Отечества. Посылку с малой родины передали председателю Приморской общественной организации ветеранов боевых действий «Контингент» полковнику запаса Александру Зюба.

«Наши активисты из Находкинского филиала «Горлицы» продолжают работать с беженцами во Врангеле», – говорит Татьяна Ткаченко.

Для детей беженцев из Мариуполя, размещённых в гостинице «Восток», находкинцы совместно с творческими коллективами Дома культуры им. Ю. Гагарина организовали и провели игровую программу.

«Ребята с удовольствием играли в игры, принимали участие в конкурсах и приглашали приехать к ним ещё не раз», – рассказывают участники Приморского центра украинской культуры Анатолия Криля «Горлица».

«Также мы продолжаем отправлять гуманитарную помощь на Донбасс, – отмечает руководитель «Горлицы»

«Шановні друзі! Будьте добрі та здорові, Побажаємо любові, Світла й радощів багато, Щоб життя було, як свято!» – обращается к соотечественникам голова Приморского центра украинской культуры Анатолия Криля «Горлица» Татьяна Ткаченко.

Приморцы могут принять участие в сборе гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Особенно востребованы сухое детское питание, детская одежда, средства по уходу за детьми и лежачими больными, пластиковая посуда. Приём помощи организован во Владивостоке на Посьетской, 14 по рабочим дням с 10 до 18 часов.