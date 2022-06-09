Нейропсихолог Наумова рассказала о причинах заедания песен в голове

Аргументы Недели → Общество 13+

9 июня 2022, 23:34

Фото: pexels.com

У каждого были ситуации, когда в голове застревает та или иная мелодия. Многих это раздражает, но избавиться от надоедливого мотива очень часто не получается. О том, почему некоторые песни заседают в голове и как от них избавиться, «Вечерней Москве» рассказала нейропсихолог и психотерапевт Наталья Наумова.

Когда человек слушает музыку, у него активизируется слуховая зона головного мозга. Эта же зона вновь реактивируется, когда он вспоминает ранее услышанную композицию. Получается, эффект навязчивой мелодии — это бесконтрольно повторяющийся музыкальный мотив. Иными словами, это вид персеверации — навязчивое повторение одних и тех же движений, образов и мыслей. Так почему же мозг, не прекращая, повторяет одну и ту же мелодию?

«Как правило, это связано с тем, что головной мозг человека перегружен, находится в стрессе либо занимается монотонной однообразной работой, — отвечает Наумова. — В последнем случае мозгу попросту скучно из-за отсутствия какой-либо когнитивной нагрузки. Воспроизводя в памяти знакомую песню, он как бы начинает тренироваться»

От навязчивой мелодии можно избавиться. Самый простой способ заключается в том, чтобы включить засевшую в голове песню и прослушать ее до конца. Иногда мозг просто не может вспомнить какие-то слова или детали песни, поэтому и прокручивает ее в голове. Но если послушать песню полностью 1–3 раза, то потребность в этом у мозга исчезнет.

Иногда припоминание мелодии может быть связано с эмоциями. Тогда, чтобы остановить музыку в голове, достаточно просто сделать анализ мелодии и ответить себе на вопрос: с каким событием я ее ассоциирую?

Также от заевшей мелодии можно избавиться с помощью физической нагрузки.

«Иногда необходимо задействовать мышцы. Даже за рабочим столом можно напрячь все тело и расслабить. Сделайте это несколько раз, и навязчивая мелодия уйдет», – отмечает психолог.

А вот если музыка бесконтрольно всплывает в голове в виде отстукивания ритма, то нужно послушать другую композицию и отстучать ее.

Кроме того, можно попробовать съесть еду. Она активизирует рецепторы и поможет «переключиться».

«Частые слуховые персеверации могут указывать на переутомление нервной системы. В таком случае нужно призадуматься о смене рабочего режима, пересмотреть свой график так, чтобы позволить себе ежедневные прогулки, полноценный сон. Важно устранить стрессовые факторы, получать удовольствие от жизни, как-то отвлечься от рутины. В этом среди прочего могут помочь чтение книг, просмотр фильмов, решение математических задач», – заключила Наумова.