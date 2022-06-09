Аналитик Васильев рассказал о причинах укрепления рубля

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9 июня 2022, 22:06

Фото: pexels.com

Аналитик Совкомбанка Михаил Васильев рассказал о причинах укрепления рубля в условиях кризиса. Он считает, что на курс рубля теперь оказывает влияние соотношений объёмов экспорта и импорта. Об этом сообщает «АБН».

Эксперт Михаил Васильев объяснил, что курс рубля практически не привязан к экономике.

Специалист считает, что на курс российской национальной валюты влияет соотношение объёмов импорта и экспорта. Недавно на позиции российской национальной валюты влияли потоки капитала и покупка долларов Министерством финансов РФ по бюджетному правилу. Но сейчас факторов никаких нет.

Васильев объяснил, что рубль закрепился благодаря росту цен на нефть, зерно и удобрения, а также соотношению больших объёмов экспорта и уменьшению импорта из-за санкций. Как итог, разница между экспортом и импортом увеличилась. Это привело к росту курса российской национальной валюты.

Также убыль капитала, которая в предыдущие кризисы была основным фактором ослабления рубля, закрыт из-за жёстких валютных ограничений и антироссийских санкций.