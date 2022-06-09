Врачи спасли мужчину от разрыва опухоли

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9 июня 2022, 21:26

Фото: pexels.com

В больнице Мытищ у мужчины диагностировали гематомы в забрюшном пространстве и спасли от разрыва опухоли в почке, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».



После обследования 49-летнего пациента врачи обнаружили спонтанное семи сантиметровый разрыв ангиомиолипомы в левой почке.



Также врачи заметили внутренне кровотечение, которое образовало гематомы объемом примерно один литр.



В результате экстренной операции гематому удалось дренировать, опухоль удалить, а кровотечение остановить. Почку мужчине сохранили.



Через неделю снова открылось кровотечение в месте удаления опухоли. Его удалось остановить благодаря суперселективную эмболизацию почечной артерии.



Несмотря на все пациент уже выписан из стационара в хорошем самочувствии.