Врачи спасли мужчину от разрыва опухоли

В больнице Мытищ у мужчины диагностировали гематомы в забрюшном пространстве и спасли от разрыва опухоли в почке, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
После обследования 49-летнего пациента врачи обнаружили спонтанное семи сантиметровый разрыв ангиомиолипомы в левой почке.
Также врачи заметили внутренне кровотечение, которое образовало гематомы объемом примерно один литр.
В результате экстренной операции гематому удалось дренировать, опухоль удалить, а кровотечение остановить. Почку мужчине сохранили.
Через неделю снова открылось кровотечение в месте удаления опухоли. Его удалось остановить благодаря суперселективную эмболизацию почечной артерии.
Несмотря на все пациент уже выписан из стационара в хорошем самочувствии.