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Аргументы Недели Общество 13+

Врачи спасли мужчину от разрыва опухоли

, 21:26

Врачи спасли мужчину от разрыва опухоли
Фото: pexels.com

В больнице Мытищ у мужчины диагностировали гематомы в забрюшном пространстве и спасли от разрыва опухоли в почке, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

После обследования 49-летнего пациента врачи обнаружили спонтанное семи сантиметровый разрыв ангиомиолипомы в левой почке.

Также врачи заметили внутренне кровотечение, которое образовало гематомы объемом примерно один литр.

В результате экстренной операции гематому удалось дренировать, опухоль удалить, а кровотечение остановить. Почку мужчине сохранили.

Через неделю снова открылось кровотечение в месте удаления опухоли. Его удалось остановить благодаря суперселективную эмболизацию почечной артерии.

Несмотря на все пациент уже выписан из стационара в хорошем самочувствии.

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