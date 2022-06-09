Россияне недовольны своим материальным положением

В России 22% граждан считают, что их материальное положение плохое. Граждане в возрасте 46-60 лет так оценили 28%. Об этом сообщает «АБН».
Опрос был проведён аналитиками фонда «Общественное мнение» (ФОМ). Граждане в возрасте от 18 до 30 лет довольны своим достатком, их процент составляет 37%. В общем в опросе 22% россиян оценили свое материальное положение как хорошее.
54% опрошенных считают, что их достаток средний, среди граждан в возрасте от 31 до 45 лет доля составляет 58%.
Также 8% респондентов ответили, что за последние два месяца их уровень жизни увеличился.
А вот 37% участников опроса, наоборот, посчитали, что их финансовое положение ухудшилось.
Чаще всех о снижении дохода говорят граждане в возрасте от 31 года до 60 лет — 43%.
Кроме этого, 55% ответили, что в последнее время их доход практически не изменился. 61% граждан старше 60 лет также разделяют это мнение.