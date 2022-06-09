Ректор ВГИК: Поддержка киноиндустрии властями Москвы поможет не потерять достигнутого

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9 июня 2022, 18:43

Фото: pixabay.com

Помощь властей Москвы не только даст отечественной киноиндустрии шанс удержаться на плаву, но и откроет новые возможности для еще неизвестных авторов. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал ректор ВГИК Владимир Малышев, комментируя решение мэра Сергея Собянина о беспрецедентных мерах по поддержке кинопроката и киноотрасли в столице.



По словам Владимира Малышева, для отечественного кинематографа и кинобизнеса действительно настали непростые времена. Меры правительства Москвы, которое и ранее помогало отрасли, пришлись как никогда кстати.



«Поддержка расширилась, и это абсолютно правильный подход. Дело в том, что если сейчас не поддержать кинотеатры, прокатную систему, производство российских фильмов, то мы можем вновь столкнуться с ситуацией конца 1980-х годов, когда кинотеатры использовались не по назначению и приходили в упадок», - сказал Малышев.



В киноиндустрии задействованы тысячи работников. В нынешней ситуации им, безусловно, следует оказывать помощь, так как «сами они не выплывут», подчеркнул ректор ВГИК.



«Поддержка поможет не потерять достигнутого. В киноиндустрии работает множество профессионалов, и, не дай бог, все они начнут уходить в другие сферы. Без профессионалов кино не сделаешь», - отметил Владимир Малышев.



При этом, по его словам, «паники среди кинематографистов нет». Пока никто не хочет уходить из профессии и старается приспособиться к новым условиям.



Нынешний кризис — возможность для отечественного кино по-новому заявить о себе. Это касается и молодых и еще неизвестных широкой публике режиссеров.



«Если мы хотим, чтобы национальное кино выходило на экраны и было востребовано отечественным зрителем, надо снимать не просто качественное кино, а кино, которое затрагивает серьезные проблемы, кино для размышления. Как мне видится, господдержка может сработать и в этом направлении, дав шанс новым авторам проявить себя», — заключил Малышев.



Как сообщалось ранее, 9 июня мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о поддержке московских кинотеатров. Правительство столицы компенсирует им 100 процентов затрат по лицензионным договорам на отечественные фильмы, купленные с 1 января по 31 мая текущего года, и до половины затрат на лицензии начиная с 1 июня 2022 года. Каждая киносеть сможет получить до 50 млн рублей.



В мае 2022 года Собянин утвердил первый пакет мер поддержки киноиндустрии в столице. Он включают в себя гранты киносетям на продвижение и рекламу отечественного кино, а также на привлечение зрителей в кинозалы. Еще один пункт — компенсация до 25 процентов затрат кинокомпаний на аренду городских площадок для съемок, а также гранты кинопроизводителям, снимающим кино территории нового городского кинопарка вблизи деревни Юрово в ТиНАО.



