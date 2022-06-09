Какие отступные предлагают за добровольное увольнение

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9 июня 2022, 18:33

Нижегородский Volkswagen предложил сотрудникам уволиться по соглашению сторон с денежной компенсацией в размере 6 месячных окладов. 200 рабочих сборки Volkswagen / Skoda находятся в режиме простоя с марта, перспективы возобновления производства туманны. В связи со сложившейся ситуацией «Фольксваген Груп Рус» предлагает уволившимся по собственному желанию до 17 июня 6 окладов в качестве компенсации, до 29 числа – уже 5.



Практика расторжения трудовых договоров с компенсационными выплатами не нова. АвтоВАЗ делал подобные предложения неоднократно из-за падения продаж. В 2019 Ford, выходя с рынка, выплачивал работникам от 5,5 до 12 месячных окладов. Ранее General Motors, закрывая заводы в Санкт-Петербурге, компенсировала увольнения в 12-кратном размере. На текущий момент сотрудники Volkswagen / Skoda получают зарплату и соцгарантии.



Расторгать трудовые отношения путём сокращений работодатели не хотят, несмотря на юридическую возможность. Отдавать предпочтение увольнению по соглашению сторон заставляет масштабная практика восстановлений в недавнем прошлом. Сокращается работник на тех же финансовых условиях, однако процедура занимает много времени и не гарантирует защиты от оспаривания в дальнейшем.



