Учитель в Латвии получает зарплату меньше стриптизерши

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9 июня 2022, 18:38 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

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«Как учитель может получать меньше стриптизерши?», - вопрошает глава спортивно-культурного движения Латвии Раймонд Элбакян. Видимо, можно… в Латвии.

По мнению г-да Элбакяна, учителя в Латвии должны быть «самыми лучшими, самыми чистыми, самыми быстрыми, самыми спортивными»! И, конечно, достойно зарабатывать.

«У учителей должны быть достойные зарплаты в 1300-1500 евро. Как может педагог получать столько же, сколько и стриптизерша, которую из клуба кто-то привел домой, я утрирую, но она может заработать 600-1000 евро. Откуда я это знаю? Я знаю, потому что люди общаются между собой! Какие могут быть дискуссии по поводу зарплаты учителей – за 30 лет мы смогли достичь около 900 евро в месяц, из которых они должны платить за электричество, газ… Что нам обсуждать?»

Да уж, «маханул», простите, г-н Элбакян не совсем «в ту сторону» - очень много учителей, которые получают менее 700 евро на бумаге…