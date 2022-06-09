АвтоВАЗ снова поставят на паузу

Профсоюз АвтоВАЗа сообщил, что после возобновления работы с 4 июня завод снова объявляет режим простоя из-за нехватки комплектующих. Он продлится с 14 по 17 июня.
Отмечается, что приостановят работу сотрудники, которые задействованы в работе над автомобилями семейства В0 и Niva, не находятся на обучении и не участвуют в неотложных работах по обслуживанию оборудования. Им предусмотрена компенсация в размере двух третей средней заработной платы.
Ранее АвтоВАЗ уже уходил в простой с 11 по 13 мая и с 16 по 20 мая. В мае президент концерна Максим Соколов заявлял, что компания планирует полностью возобновить производство в начале июня. К 8 июня завод выпустил первую машину за два месяца простоя. С конвейера сошла Lada Granta Classic 2022 с механической коробкой передач.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Помощник Кадырова Алаудинов заявил, что украинские военные заминировали завод «Азот» с мирными жителями в Северодонецке
Армия России уничтожила ракетным ударом в Житомирской области учебный центр, где проходили переподготовку иностранные наемники
Министр обороны Украины Резников: войска страны каждый день теряют до 100 человек убитыми и до 500 ранеными
Захарова назвала несерьёзными заявления американских аналитиков о возможном разделе Украины на два государства
Депутат Госдумы Делимханов выразил надежду на завершение спецоперации России на Украине до конца 2022 года
- #ЗАУГЛОМ Георгий Мурадов о Крыме, взятии Одессы и трупе генерала НАТО в "Азовстали"
- 19:01 Суд запретил публикации списка имён погибших солдат
- 18:58 Путин подтвердил, что Россия станет лучше жить через 10 лет, если будет приобретать новые компетенции в различных областях
- 18:43 Ректор ВГИК: Поддержка киноиндустрии властями Москвы поможет не потерять достигнутого
- 18:36 Глава ДНР Пушилин заявил, что трибунал над вышедшими с «Азовстали» боевиками будет проведен до конца лета