АвтоВАЗ снова поставят на паузу

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9 июня 2022, 18:23 Источник: Коммерсантъ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Профсоюз АвтоВАЗа сообщил, что после возобновления работы с 4 июня завод снова объявляет режим простоя из-за нехватки комплектующих. Он продлится с 14 по 17 июня.



Отмечается, что приостановят работу сотрудники, которые задействованы в работе над автомобилями семейства В0 и Niva, не находятся на обучении и не участвуют в неотложных работах по обслуживанию оборудования. Им предусмотрена компенсация в размере двух третей средней заработной платы.



Ранее АвтоВАЗ уже уходил в простой с 11 по 13 мая и с 16 по 20 мая. В мае президент концерна Максим Соколов заявлял, что компания планирует полностью возобновить производство в начале июня. К 8 июня завод выпустил первую машину за два месяца простоя. С конвейера сошла Lada Granta Classic 2022 с механической коробкой передач.



