В Челябинске отремонтируют дороги до садов

Аргументы Недели. Челябинск → Общество

9 июня 2022, 18:03 Анна Семенова

Дорожники трудятся, чтобы садоводы могли с комфортом добраться до своих участков. Фото: Администрация Челябинска

Улицы, ведущие к городским СНТ, обновятся в рамках нацпроекта.

Деньги на важные для садоводов подъездные пути выделены по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». Как сообщили в городской администрации Челябинска, в текущем сезоне работы пройдут на объектах:

- автодорога 13-а от Троицкого тракта до путепровода через железнодорожные пути по автодороге 13-а (в районе «9 км»);

- улица Лыжных батальонов от кольцевой развязки до границ города;

- улица Валдайская от Героев Танкограда до проспекта Победы.

Уточняется, что по этим адресам работы уже идут, а на двух завершены (это автодорога в поселок Сухомесово от улицы Чистопольской до ж/д переезда и улица Механическая от Валдайской до а/д «Меридиан»).

На улице Лыжных батальонов большая часть работ выполнена, не хватает лишь разметки. Тротуары осталось обустроить на Валдайствой.

Кстати, дорожники вовсю трудятся и на трассе "Челябинск-Екатеринбург", где к завершению подходит расширение участка в 40 километров длиной до четырех полос.