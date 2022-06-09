Почему Латвия экономически отстает от соседних балтийских стран

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

9 июня 2022, 17:46 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Давно нет большого секрета, что Латвия в экономическом плане находится «первая с конца» среди трех балтийских стран. И даже несмотря на «розовые очки» некоторых титульных патриотов, которые продолжают блажить, что «все хорошо у нас, мы развиваемся», адекватные латвийцы даже придумали тэг – «всеплохо».

По поводу шокирующей экономической ситуации в Латвии, на мой взгляд, очень точно высказался латвийский публицист Бен Латковскис. Но главное – он объяснил, а кто виноват в такой ужасающей ситуации…

«Хотя уже годами говорится о растущем отставании Латвии от соседних балтийских стран, эти речи как-то сдвигаются на периферию восприятия, в категорию «моветон». То есть, если ты заявляешь, что в управлении нашим государством что-то не совсем в порядке – ты «неправильный». «Правильно» - поддерживать премьера Латвии Кариньша, его правительство и говорить – «если не они, то кто?». Не буду проводить параллели с другими соседними странами, так как тамошние лидеры в самом деле сильно отличаются от наших.

Люди годами задаются вопросами о причинах этой отсталости – «нас обогнала даже Литва, которая до 2005 года стабильно отставала от Латвии». Это что, последствия деятельности кремлевских «агентов» в латвийских элитах? В этом вопросе, как в «капле воды», отражаются все наши фантазии и заблуждения. Во-первых, многие латыши еще со времен первого президента Латвии живут с убеждением об «отсталой Литве». На самом деле, в 2005 году Литва уже опережала Латвию, пусть и не настолько, как сегодня. Во-вторых, убеждения, что нас тянут назад какие-то мистические силы. Они могут быть и не связаны с Кремлем, но они во всем виноваты! Не мы, а они!

Латвия допустила роковую ошибку при выборе способа преодоления кризиса в 2008 году. С 2009 года экономический курс страны определяют те же силы, что поддержали методы, вызывавшие резкое сокращение экономики без амортизации со стороны государства. В результате Латвия лишилась до 200 000 людей трудоспособного и детородного возраста. Литва, откуда выехало не меньше и где кризис преодолевался похожим образом, училась на своих ошибках, отказалась от консервативной «экономной» экономической политики. Мазохистское убеждение, что строгая экономия принесет достаток! Это не работает! Работают инвестиции в людей – в образование, в медицину, в зарплаты. Скупость не окупается! Ни в быту, ни в экономике».

Я совершенно согласна с мнением публициста Латковскиса, но хочу добавить, что дело, как мне кажется, в «рабском» менталитете, уж простите, который живет во многих латышах со времен немецких баронов… Я говорю не о всех, но…

Приведу пример: моя хорошая приятельница – серьезный юрист, сегодня уже вышла на пенсию… Государство, как она говорит, «положило» ей хорошие пенсионные – 1000 евро. Да, в Латвии такие пенсии получают очень, очень, очень немногие… Понятно, что знакомая гордится этим… И, когда речь заходит о «недостатках» Латвии и бедственном положении людей, то она неизменно кричит – «мы на правильном пути! Все у нас хорошо! В магазинах полно народа! В холодильниках достаточно еды!»

Возможно, что так и было лет пять - восемь назад – сегодня, я хожу по магазинам, людей значительно поубавилось в продуктовых отделах, а если и есть скопления латвийцев, то это у тех товаров, которые со скидками и с просроченным сроком годности… Да и продуктовые корзины у людей, можно наблюдать у кассы, практически пустые – необходимые продукты… Я помню, как в былые времена, после работы в магазин зайти было нельзя – очередь… Сегодня – устрашающая пустота… Я уже не говорю о том, что многие небольшие предприятия, магазинчики, кафе и т.д. – закрылись на веки вечные!

Но моей приятельнице это бесполезно объяснять – главное – независимость! От кого? От самих себя!? Но один раз, на мое день рождение, знакомая хорошенько приняла на грудь и стала более откровенна – «я хоть и получаю хорошую пенсию, есть льготы, огород от родителей, но вот дочка уже третьего родила – не хватает нам всем – цены большие стали, приходится очень экономить».

Это сказано, когда «приняла на грудь», а вот «с трезвых глас» - мы в раю обитаем! И совсем неважно, что уже официально СМИ пишут о громадных долгах латвийцев, за коммунальные услуги, внешнем долге Латвии и т.д.

Это менталитет такой! Маленького государства!

И еще… Согласитесь, во многих бедах, проблемах принято, к сожалению, обвинять других… Латвия по привычке обвиняет Россию… А вот Литва живет, экономически развивается, торгует своими продуктами во многих странах… Если говорить об Эстонии, то ее предприниматели скупают и недвижимость, и леса, и предприятия в Латвии…

Помню один разговор с серьезным товарищем – речь шла о том, что иностранцы всю Латвию уже «скупили»… Ответ такой мне был:

«Сейчас уже не немцы, шведы, а свои, эстонцы, литовцы покупать начинают…»

Свои, да не свои… Политика, экономика и кошельки разные!