Решения акционеров АО «АПЗ»

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9 июня 2022, 16:23 Источник: Пресс-служба АПЗ

Фото: Александр Барыкин: Собрание акционеров

6 июня состоялось годовое общее собрание акционеров АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина». Оно проходило в форме заочного голосования.

Акционеры утвердили годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность. Большинством голосов было принято решение чистую прибыль Общества по результатам 2021 года с учетом выплаченных дивидендов за первое полугодие 2021 года направить на инвестиционные цели, благотворительность и выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества.

На состоявшемся 7 июня первом заседании Совета директоров АО «АПЗ» его председателем избран генеральный директор АО «КТРВ» Борис Обносов. Обязанности корпоративного секретаря возложены на Марию Голубеву, начальника бюро юридического управления АПЗ.

Совет директоров АО «АПЗ».

Председатель Совета директоров – Обносов Борис Викторович, генеральный директор АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».

Члены Совета директоров АО «АПЗ».

Гусев Николай Анатольевич – генеральный директор АО «ГосМКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова»;

Капустин Андрей Анатольевич – генеральный директор АО «АПЗ»;

Лавричев Олег Вениаминович – советник генерального директора – председатель Научно-технического совета АО «АПЗ»;

Прутской Денис Михайлович – заместитель руководителя направления по корпоративной работе Департамента правового обеспечения деятельности АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»;

Самсонов Алексей Дмитриевич – советник генерального директора АО «Мосэлектронпроект»;

Хромов Вадим Валерианович – заместитель генерального директора по корпоративному строительству и инвестициям АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».

Ревизионная комиссия АО «АПЗ».

Иванов Владислав Юрьевич – начальник планово-экономического управления – главный экономист АО «ГосМКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова»;

Платонова Людмила Ивановна – главный бухгалтер АО «ГосМКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова»;

Сучкова Анна Дмитриевна – начальник бюро финансово-экономического анализа АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»;

Тохтамыш Никита Витальевич – начальник службы корпоративных секретарей дочерних обществ Дирекции по корпоративной политике АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»;

Якимова Анна Владимировна – начальник отдела корпоративного мониторинга и контроля АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».

На фото: генеральный директор АПЗ Андрей Капустин, генеральный директор ГосМКБ «Вымпел» Николай Гусев, председатель Совета директоров АПЗ – генеральный директор КТРВ Борис Обносов, главный советник генерального директора – председатель Научно-технического совета АПЗ Олег Лавричев, корпоративный секретарь АПЗ, начальник бюро ЮРУ Мария Голубева, начальник Управления имущественных отношений и корпоративных инвестиций КТРВ Михаил Поляков.