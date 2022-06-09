Собянин: Городские детские технопарки будут работать все лето

Аргументы Недели → Общество 13+

9 июня 2022, 16:18

Фото М. Мишина. Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил организовать 50 детских образовательных программ в рамках проекта «ТехноЛето». Об этом мэр сообщил в ходе осмотра детского технопарка «SuperFood Технологии».



«Мы приняли решение, что городские (детские) технопарки будут работать все лето. В июле-августе будет такое «ТехноЛето», когда можно прийти, позаниматься и отдохнуть», - сказал Сергей Собянин.



По его словам, в июле-августе 2022 года детские технопарки и их партнеры реализуют 50 образовательных программ «ТехноЛето», в рамках которых школьники смогут пройти обучение базовым навыкам в инженерно-технической сфере и в области высоких технологий.



Пресс-служба мэра и правительства Москвы сообщила, что образовательные программы, реализуемые в рамках проекта «ТехноЛето», разработаны совместно с высокотехнологичными предприятиями и ведущими вузами столицы.



В частности, московские школьники смогут пройти обучение по таким востребованным направлениям, как робототехника, ИТ, космонавтика, биотехнологии, нанотехнологии и другие. Для каждого направления предусмотрены три возрастных уровня. Первый уровень: от 7 до 10 лет, второй уровень: 11-12 лет и третий уровень: 13 лет и старше. Записаться на образовательные программы можно будет начиная с 20 июня 2022 года на сайте technopark-kids.ru.



Ожидается, что в проекте примут участие свыше 10 тыс. юных москвичей, для которых «ТехноЛето» станет не только интересным и содержательным отдыхом, но и важным этапом выбора будущей профессии.



Всего в Москве открыто более 20 детских технопарков. Один из них - детский технопарк «SuperFood Технологии» на базе Московского университета пищевых производств. Технопарк проводит занятия для школьников и студентов колледжей в возрасте от 7 до 18 лет.



