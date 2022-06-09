Собянин: Городские детские технопарки будут работать все лето

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил организовать 50 детских образовательных программ в рамках проекта «ТехноЛето». Об этом мэр сообщил в ходе осмотра детского технопарка «SuperFood Технологии».
«Мы приняли решение, что городские (детские) технопарки будут работать все лето. В июле-августе будет такое «ТехноЛето», когда можно прийти, позаниматься и отдохнуть», - сказал Сергей Собянин.
По его словам, в июле-августе 2022 года детские технопарки и их партнеры реализуют 50 образовательных программ «ТехноЛето», в рамках которых школьники смогут пройти обучение базовым навыкам в инженерно-технической сфере и в области высоких технологий.
Пресс-служба мэра и правительства Москвы сообщила, что образовательные программы, реализуемые в рамках проекта «ТехноЛето», разработаны совместно с высокотехнологичными предприятиями и ведущими вузами столицы.
В частности, московские школьники смогут пройти обучение по таким востребованным направлениям, как робототехника, ИТ, космонавтика, биотехнологии, нанотехнологии и другие. Для каждого направления предусмотрены три возрастных уровня. Первый уровень: от 7 до 10 лет, второй уровень: 11-12 лет и третий уровень: 13 лет и старше. Записаться на образовательные программы можно будет начиная с 20 июня 2022 года на сайте technopark-kids.ru.
Ожидается, что в проекте примут участие свыше 10 тыс. юных москвичей, для которых «ТехноЛето» станет не только интересным и содержательным отдыхом, но и важным этапом выбора будущей профессии.
Всего в Москве открыто более 20 детских технопарков. Один из них - детский технопарк «SuperFood Технологии» на базе Московского университета пищевых производств. Технопарк проводит занятия для школьников и студентов колледжей в возрасте от 7 до 18 лет.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Помощник Кадырова Алаудинов заявил, что украинские военные заминировали завод «Азот» с мирными жителями в Северодонецке
Армия России уничтожила ракетным ударом в Житомирской области учебный центр, где проходили переподготовку иностранные наемники
Захарова назвала несерьёзными заявления американских аналитиков о возможном разделе Украины на два государства
Депутат Госдумы Делимханов выразил надежду на завершение спецоперации России на Украине до конца 2022 года
Министр обороны Украины Резников: войска страны каждый день теряют до 100 человек убитыми и до 500 ранеными
- #ЗАУГЛОМ Георгий Мурадов о Крыме, взятии Одессы и трупе генерала НАТО в "Азовстали"
- 16:18 Собянин: Городские детские технопарки будут работать все лето
- 16:11 Министр просвещения Кравцов сообщил о подписании стандарта церемонии поднятия государственного флага России в школах
- 15:57 Карен Шахназаров позитивно оценил меры поддержки киноиндустрии в Москве
- 15:39 Собянин принял решение о системной поддержке московских кинотеатров