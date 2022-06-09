Карен Шахназаров позитивно оценил меры поддержки киноиндустрии в Москве

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9 июня 2022, 15:57

Коллаж: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Поддержка киноиндустрии — важный пункт в современных условиях.



Во-первых, свое влияние на съемки фильмов, их продвижение и работу кинотеатров оказала пандемия коронавируса, которая в течение двух лет проходила со множеством ограничений, в том числе и в области кино — занятость половины мест в зале, рассадка через одного, определенные ограничения по присутствию, свои нюансы в организации процессов съемок — все они не могли не сказаться. А сейчас кинотеатры фактически попали под санкции со стороны США и Европы, оставшись без как минимум половины своего репертуара от западных киностудий. Естественно, им требуется помощь и поддержка со стороны государства, чтобы можно было перестроить работу и начать полноценно функционировать в современных реалиях с помощью отечественного кинематографа.



Одной из первых на помощь киноиндустрии пришла Москва. В столичном правительстве проработали целый пакет мер, который позволят отрасли работать в новых условиях. Так, например, предполагается выделение грантов на продвижение и рекламу отечественных кинолент и привлечение зрительской аудитории. Кроме того, будут выделять деньги на компенсацию затрат при аренде городских площадок — парков, памятников и многих других, которые используются для съемок фильмов. Каждый год, отмечалось в сообщении пресс-службы Правительства Москвы, в столице снимается около 270 фильмов. В числе наиболее популярных локаций для съемок называют Красную, Триумфальную и Театральную площади, ВДНХ, Москва-Сити, МГУ имени М. В. Ломоносова, парк «Зарядье» и многие другие любимые горожанами и гостями столицы объекты. Предусмотрены и другие способы помощи киноиндустрии.



Своим мнением по поводу предложенных мер поддержки киноиндустрии с АиФ поделился известный кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер и общественный деятель России Карен Шахназаров.



«Хорошо, что правительство Москвы проявляет внимание к киноотрасли, помогают. Конечно, не все в руках Правительства Москвы, киноотрасль сама должна что-то делать, чтобы себе помочь. Но факт того, что в Москве активно помогают кино — это положительный момент. Будет проще справляться с появившимися проблемами», - сказал кинорежиссер.



Он также отметил, что киносети столицы, которые станут получателями грантов от города на рекламу российских фильмов, смогут привлечь новых зрителей.



«Мне кажется, будут люди в кино ходить, почему нет, если это хорошая реклама. Конечно, надо качественное кино делать, надо, чтобы оно само по себе было хорошее, тогда и зрители будут. Москва — это огромный город, очень большой город. Мне кажется, что в Москве кинотеатры все равно будут востребованы. Поэтому я думаю, что это правильная программа», - добавил Карен Шахназаров.



Также он отметил, что и ему как режиссеру было бы интересно получить грант на создание фильма о Москве, подчеркнув при этом, что столкнулся бы с определенными трудностями при выборе конкретной локации для съемок.



«Если бы я сейчас создавал кино, то да, было бы интересно получить такой грант. Что касается локаций, Москва интересна вся. Это город с огромной историей, тут выделить что-то трудно, это долгий разговор. Огромный город с огромной историей, с интересной самобытной архитектурой», - сказал Карен Шахназаров.



