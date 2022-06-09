Собянин принял решение о системной поддержке московских кинотеатров

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9 июня 2022, 15:39 Источник: sobyanin.ru

Фото: pixabay.com

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о системе поддержки столичных кинотеатров и киноиндустрии в целом.



«Пережив пандемию, прокатчики столкнулись с новым вызовом. Иностранные компании отказались от российских премьер, что поставило многие кинотеатры под угрозу закрытия или, во всяком случае, значительного сокращения масштабов работы. Допустить развитие событий по этому негативному сценарию - значит лишить миллионы москвичей привычного досуга. Это значит - оставить без работы тысячи людей, причем не только в индустрии кино. В действительности кинотеатры являются сердцевиной огромной экосистемы отдыха и развлечений, которая сформировалась в торгово-развлекательных центрах Москвы. Не будет кино - сократится выручка на фудкортах и в детских центрах. Пострадают магазины, химчистки, салоны красоты, аптеки и множество других заведений, обслуживающих людей. Что, конечно же, нас абсолютно не устраивает. Именно поэтому правительство РФ и правительство Москвы реализуют системную программу поддержки индустрии кинопроизводства и проката», - написал мэр на своем персональном сайте.



Он напомнил, что недавно премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о предоставлении 5,5 млрд руб. из федерального бюджета на съемки новых отечественных фильмов.



«Со своей стороны, мы поможем московским кинотеатрам пережить нынешние непростые времена. И серьезно увеличим действующие городские меры поддержки кинопроизводства, чтобы наши картины смогли быстрее занять нишу, освободившуюся после ухода западного кино», - подчеркнул Сергей Собянин.



В московский пакет поддержки вошли прямые выплаты киносетям из городского бюджета на компенсацию - 100% затрат по лицензионным договорам за пользование правами на отечественные фильмы, понесенных с 1 января по 31 мая 2022 год, а также до 50% затрат по лицензионным договорам за пользование правами на отечественные фильмы, понесенных начиная с 1 июня 2022 год. Общий объем поддержки не может превышать 50 млн руб. на одну киносеть.



Также будут выделены гранты на продвижение, на рекламу отечественного кино, которые получат крупнейшие сети кинотеатров.



Помимо этого, будет введена частичная компенсация расходов на проведение киносъемок на улицах и площадях Москвы.



«Ежегодно при содействии Московской кинокомиссии на объектах, находящихся в собственности города, снимается порядка 270 фильмов. Кинокомиссия помогает кинематографистам согласовать время съемок, организовать временные перекрытия движения, решить множество других организационных вопросов. В 2022 году город выделит гранты кинокомпаниям, которые организовали съемки с 1 января по 30 сентября. Гранты компенсируют до 25% затрат на аренду городских площадок (объектов культуры и транспорта, памятников архитектуры и тому подобное), используемых для проведения съемок. На эти цели из бюджета города выделено 300 млн руб.», - сообщил мэр.



Кроме того, будет увеличен размер грантов за проведение съемок на территории города и создание образа Москвы в киноискусстве.



«С 2020 года правительство Москвы платит кинокомпаниям, снимающим свои фильмы в Москве. Финансовую поддержку получили 12 кинопроизводителей на общую сумму 57 млн руб. В 2022 году мы существенно увеличим размеры этих грантов. Кроме того, впервые распространим выплаты на компании, чьи фильмы идут в онлайн-кинотеатрах или по ТВ. Также впервые финансовую поддержку смогут получить кинопроизводители, ведущие съемки в павильонах киноконцерна «Мосфильм» и Киностудии Горького, а также в городском кинопарке вблизи дер. Юрово», - отметил Сергей Собянин.



По его словам, также в пакет мер будет входить создание городского кинопарка.



«В кино батальная сцена или панорама средневековой деревни могут длиться всего пять-семь минут, но для их съемок требуется создавать сложнейшие и дорогостоящие декорации. И что самое обидное - которые будут использованы всего один раз. Три года назад в ходе моей встречи с кинематографистами родилась идея - открыть городской кинопарк с типовыми декорациями «полей сражения», «городских домов» или «деревенских улиц», которые с минимальными доработками можно будет использовать много раз. Для размещения кинопарка была выбрана свободная территория вблизи дер. Юрово в «новой» Москве. В настоящее время ведутся работы по ее благоустройству. Первые пять кинопроизводителей, которые проведут съемки фильмов в городском кинопарке, получат поощрительные гранты в размере 10 млн руб. каждый», - говорится в сообщении.



Мэр подчеркнул, что поддержка федеральных и городских властей поможет киноиндустрии сохранить базовую инфраструктуру и получить дополнительные ресурсы для производства новых фильмов.



«И тогда в скором времени мы снова увидим интересные премьеры и полные залы в кинотеатрах Москвы», - уверен Собянин.



