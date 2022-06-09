Депутат Госдумы Пётр Толстой думает, что ЕГЭ в России отменят

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9 июня 2022, 15:35

Петр Толстой, фото: vk.com/tolstoy.petr

Заместитель председателя Государственной думы РФ Пётр Толстой высказал мнение об отмене в России ЕГЭ - Единого государственного экзамена, которые сдают выпускники одиннадцатых классов по окончании школы.

Парламентарий выразил свою точку зрения, опубликовав пост в Telegram-канале. После отмены в России Болонской системы образования, Толстой призвал не надеяться, что ЕГЭ останется. Он убеждён, что в России было лучшее в мире образование, и таковым оно должно быть.

Парламентарий заявил: «Хватит питать иллюзии: не сохранится никакого ЕГЭ, не нужно цепляться за него, как за соломинку. Если уж взялись исправлять ситуацию, то необходимо отказаться от любых пагубных нововведений, каждое из которых внесло свой вклад в разрушение нашего традиционного образования — когда-то лучшего в мире».