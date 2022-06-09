Депутата Госдумы Вадима Белоусова могут приговорить к 14 годам колонии

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9 июня 2022, 15:21 Источник: Коммерсантъ

Коллаж: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» Вадим Белоусов обвиняется в получении взяток на сумму более 3 млрд руб. Представитель Генпрокуратуры попросил Мосгорсуд приговорить его к 14 годам колонии строгого режима и штрафу в полмиллиарда рублей. К еще одной обвиняемой, 80-летней теще народного избранника Маргарите Бутаковой, возможно, помогавшей зятю получать взятки, Генпрокуратура проявила снисхождение, предложив ей четыре года колонии и такой же штраф.



Судебный процесс по делу Вадима Белоусова затянулся на 1,5 года. В его уголовном деле присутствуют показания почти двух сотен свидетелей, живущих в Челябинской области, Великобритании, Испании и Черногории.



Управление СКР по Челябинской области расследовало уголовное дело о хищениях 9 млрд руб., совершенных во время масштабного строительства и реконструкции областных автодорог, проводившихся в течение трех с половиной лет. Главными обвиняемыми выступали экс-директор областного госпредприятия «Челябинскавтодор» Константин Овчинников, выполнявший функции представителя заказчика областного дорожного строительства, и владелец крупнейшего в регионе профильного холдинга ЗАО «Южуралавтобан» Алексей Башаев, освоивший основную часть заказов. Оба они не признавали своей вины, а на финальной стадии расследования сообщили, что заявленную сумму на самом деле не украли, а потратили ее на взятки.



По их утверждению, еще в 2010 году, после назначения губернатором Челябинской области местного бизнесмена Михаила Юревича, его команда подмяла под себя дорожный бизнес, потребовав от «Южуралавтобана» ежемесячно переводить в наличность и выплачивать «кураторам» 20% прибыли холдинга. Чтобы отработать свои проценты, губернатор Юревич и бывший в то время депутатом областного заксобрания Вадим Белоусов, якобы и затеяли «дорожную революцию». Постоянно говоря о необходимости реконструкции дорожного фонда области и продвигая эту тему в ангажированных СМИ, они в итоге добились выделения значительных средств из федерального бюджета.



Представитель заказчика Овчинников организовывал конкурсы на выполнение дорожных подрядов так, что их почти всегда выигрывал «Южуралавтобан» Алексея Башаева. Бизнесмен Башаев, по его словам, стал получать внушительную прибыль, но почти всю ее пришлось отдавать, чтобы расплатиться с «кураторами».



Как утверждали в Мосгорсуде защитники Вадима Белоусова и Маргариты Бутаковой, на этом этапе следствие резко изменило курс. Интерес к хищениям, по версии защиты, у СКР пропал, а главной целью расследования стала коррупционная составляющая совершенных преступлений.



Обвиняемые Овчинников и Башаев каким-то образом покинули Россию. В 2017 году уехал за границу и уже бывший к тому времени губернатор Челябинской области Юревич. Сейчас он живет с семьей в Лондоне и числится в международном розыске. Отвечать же за «дорожную революцию» в Челябинске пришлось только Вадиму Белоусову и его семье.



В ГСУ СКР установили, что депутат и его родственники были особо доверенными людьми Михаила Юревича. Сам Вадим Белоусов управлял принадлежащей губернатору макаронной фабрикой ОАО «Макфа», а его теща была главным бухгалтером на ОАО «Первый хлебозавод», также подконтрольном Юревичу. Им губернатор, вероятно, доверил и сбор теневого «дорожного налога» со строителей. По версии следствия, Маргарита Бутакова получала кэш в Челябинске обычным способом из рук в руки, а супруга депутата арендовала для этих же целей банковскую ячейку в ОАО АКБ «Лесбанк» в Москве. «Дарители», как полагает СКР, ежемесячно закладывали в сейф по 10 млн руб., а жена Вадима Белоусова регулярно вынимала оттуда наличность. За весь период активного дорожного строительства в Челябинской области группа Михаила Юревича, по версии следствия, получила 3 млрд 253 млн руб. взяток, и примерно половина этой суммы прошла через сейф в Лесбанке, однако его владелицу привлекать к уголовной ответственности не стали. Следствие пришло к выводу, что предполагаемые взяточники использовали супругу депутата «втемную».



Вадим Белоусов уже 11 лет является депутатом Госдумы. Впервые он избрался в парламент в декабре 2011 года от партии «Единая Россия». В настоящее время депутат занимается в Госдуме вопросами защиты конкуренции. Помимо прочего, гособвинитель просит лишить Вадима Белоусова медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.



