Южноуральцам расскажут, как кататься на сапсерфе с собакой

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

9 июня 2022, 15:08 Татьяна Михайлова

Изображение предоставлено организаторами

Собака по кличке Муха станет гостем прямого эфира.

Завтра состоится очередной выпуск стрим-шоу «Поутру». Его ведущие Андрей Трушников и Альбина Хохлова обсудят самые интересные события текущей недели, а также пообщаются с гостями передачи.

В этот раз в студию приглашены директор Челябинского театра кукол Елена Ильченко и учитель географии школы «Семь ключей» Михаил Ваганов. Также гостями эфира станут сапсерфер Виталий Тарасов и кокер-спаниель Муха. Виталий Тарасов раскроет секрет популярности сапсерфинга – катания на волнах, а также расскажет, как приучить собаку к этому виду спорта.

«Поутру» начнется в 8.30 по челябинскому времени. Увидеть прямую трансляцию можно в сообществе «Гранада ТВ» «ВКонтакте».