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Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

Южноуральцам расскажут, как кататься на сапсерфе с собакой

, 15:08

Южноуральцам расскажут, как кататься на сапсерфе с собакой
Изображение предоставлено организаторами

Собака по кличке Муха станет гостем прямого эфира.

Завтра состоится очередной выпуск стрим-шоу «Поутру». Его ведущие Андрей Трушников и Альбина Хохлова обсудят самые интересные события текущей недели, а также пообщаются с гостями передачи.

В этот раз в студию приглашены директор Челябинского театра кукол Елена Ильченко и учитель географии школы «Семь ключей» Михаил Ваганов. Также гостями эфира станут сапсерфер Виталий Тарасов и кокер-спаниель Муха. Виталий Тарасов раскроет секрет популярности сапсерфинга – катания на волнах, а также расскажет, как приучить собаку к этому виду спорта.

«Поутру» начнется в 8.30 по челябинскому времени. Увидеть прямую трансляцию можно в сообществе «Гранада ТВ» «ВКонтакте».

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