Южноуральцам предлагают выбрать территорию с самыми обустроенными дорогами

В Челябинской области запустили анонимный опрос.
Сегодня телеграм-канал «Глав.Индекс» поинтересовался у жителей Челябинской области, дороги в каких территориях горнозаводской зоны находятся в наиболее удовлетворительном состоянии.
В опросе даны 9 вариантов ответов: Ашинский, Катав-Ивановский, Кусинский, Саткинский районы, Златоуст, Миасс, Трехгорный, Усть-Катав, Чебаркуль.
Добавим, что ранее «Глав.Индекс» спрашивал челябинцев, в каком районе города- Калининском, Курчатовском, Ленинском, Металлургическом, Советском, Центральном или Тракторозаводском обустроены самые комфортные парки и скверы.