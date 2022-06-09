Южноуральцам предлагают выбрать территорию с самыми обустроенными дорогами

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9 июня 2022, 14:29 Татьяна Михайлова Источник: Глав.Индекс

Фото Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

В Челябинской области запустили анонимный опрос.

Сегодня телеграм-канал «Глав.Индекс» поинтересовался у жителей Челябинской области, дороги в каких территориях горнозаводской зоны находятся в наиболее удовлетворительном состоянии.

В опросе даны 9 вариантов ответов: Ашинский, Катав-Ивановский, Кусинский, Саткинский районы, Златоуст, Миасс, Трехгорный, Усть-Катав, Чебаркуль.

Добавим, что ранее «Глав.Индекс» спрашивал челябинцев, в каком районе города- Калининском, Курчатовском, Ленинском, Металлургическом, Советском, Центральном или Тракторозаводском обустроены самые комфортные парки и скверы.