Экс-директора предприятия «Роскосмоса» обвинили в преступлении

По решению Басманного суда, помещен под стражу бывший управляющий директор оборонного АО «Протон-ПМ» Дмитрий Щенятский, остальные фигуранты дела отправлены под домашний арест. Их обвиняют в хищении средств, выделенных «Протон-ПМ» на проект реконструкции и технического перевооружения заготовительного, механосборочного, а также испытательного производств предприятия.
Помимо Дмитрия Щенятского обвинение в совершении преступления предъявлено заместителю директора «Протон-ПМ» Валерию Голдобину, совладельцу воронежского ООО «ИКФ "Солвер"» Елене Рогатовой и генеральному конструктору компании Радиславу Бирбраеру.
В 2015–2017 годах между ООО «Солвер» и компанией «Протон-ПМ» были заключены четыре контракта на сумму более 948 млн руб. на поставку металлорежущего и сварочного оборудования, а также линии термообработки в рамках проекта реконструкции и техперевооружения. По отдельному контракту предусматривалась поставка металлорежущего оборудования для производства ракетного двигателя РД-191. В качестве одной из точек поставки в контрактах указан корпус №58 «Протон-ПМ», расположенный рядом с пермским микрорайоном Новые Ляды. Корпус для организации заготовительного производства был построен с нуля и сдан в эксплуатацию в 2019 году в присутствии главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.
За два года до этого госкорпорация предоставила «Протон-ПМ» на реализацию проекта строительства более 405 млн руб. По условиям договора с «Роскосмосом», предприятие должно было сдать объект еще в четвертом квартале 2017 года. Поскольку сроки были сорваны, «Роскосмос» обратился в Арбитражный суд Московской области с заявлением о взыскании с предприятия более 10 млн руб. штрафа. Эти требования были удовлетворены частично на сумму 405,9 тыс. руб.
В постановлениях суда не указывается, хищение каких сумм денежных средств инкриминировано обвиняемым по делу о мошенничестве. Из документов следует, что Дмитрий Щенятский и представители ООО «Солвер» вину не признали, отрицая само событие преступления.
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