Сенатор от Хабкрая Безденежных заявил о недостаточности мер поддержки бизнеса

Аргументы Недели. Хабаровск → Общество 13+

9 июня 2022, 12:21

Сенатор от Хабаровского края, член партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ» Сергей Безденежных считает, что малый бизнес нужно поддерживать одновременно и на федеральном, и на краевом уровнях.

Главное, чтобы поддержка была именно на деле, а не оставалась лишь в планах. Безденежных видит необходимость, прежде всего, в таких мерах как максимальное упрощение разрешительных процедур, сокращение страховых взносов для предприятий, а также снятие административных барьеров.



- На всех уровнях чиновники говорят о поддержке бизнеса, но в ситуациях, когда нужна конкретная помощь, нередко отходят в сторону. Из последних примеров – ситуация с пекарней в поселке Лазарев Николаевского района. Там конфликт между главой поселения и предпринимателем привел к закрытию единственной пекарни. Более 800 человек остались без свежего хлеба и выпечки. Хлеб сейчас привозной. Предпринимателю обещал оказать поддержку краевой Минсельхоз. Увы, она осталась только на словах, – напомнил сенатор.



По результатам мониторинга, 52,8% бизнесменов в качестве мер господдержки ждут снижения налогов, 49,2% ожидают снижения страховых взносов, 45,2% – более дешевых кредитов. В марте партия направила властям более шести десяткам предложений по поддержке предпринимателей. Однако правительство не услышало этих предложений.

Напомним, что в поселке Лазарев Николаевского района Хабаровского края сложилась сложная ситуация: не хватает хлеба. Единственная пекарня оказалась закрыта после конфликта между бизнесменом и главой местной администрации. Жители решили защищать предприятие. Они написали письмо на имя губернатора Дегтярева.