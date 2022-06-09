Закрытие Sbergames – уже реальность

Аргументы Недели → Общество 13+

9 июня 2022, 11:36 Александр Крохмаль, Журналист

Источник в индустрии компьютерных игр поведал СМИ, что Сбербанк ликвидирует Sbergames. В самом банке информацию подтвердили. Они объяснили это решение ограничениями для российских разработчиков на мировом рынке. Sbergames останавливает наем новых сотрудников и запуски новых проектов. Планируется, что часть сотрудников этой сферы будет переведена на работу в другие подразделения банка и компании экосистемы. Возможно, часть профильных сотрудников будет сокращены. По данным отдельных источников, над проектом работали более 200 человек.

Как стало известно в СМИ, компания планировала разрабатывать мобильные игры, для чего быстро набирала опытных специалистов. По словам источников, «они буквально переманивали геймдизайнеров, сценаристов и художников из других студий с коэффициентом х2». Под Sbergames в конце прошлого года Сбербанк выкупил домен games.ru. Цена могла составить, при этом, 1 млн долларов США. Проблемы у Sbergames возникли уже после начала СВО на территории Украины и последовавшими за этим жёсткими санкциями. Компания потеряла возможность продавать свои игры через магазины мобильных приложений.