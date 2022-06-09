«Единая Россия» готовит поправки в Трудовой кодекс

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9 июня 2022, 11:22 Анна Поперечная

Фото предоставлено партией «Единая Россия»

По мнению парламентариев, они помогут адаптировать законодательство к новым экономическим реалиям, а также урегулировать вопрос занятости беженцев.

Поправки в законодательство будут подготовлены совместно со специалистами Минтруда. По словам координатора направления народной программы партии, заместителя руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрея Исаева, сегодня необходимо, чтобы самозанятые могли вставать на учет и получать соответствующие меры поддержки, для компаний были налоговые льготы при реальном трудоустройстве инвалидов, возрастной порог для молодежи, которая получает поддержку при трудоустройстве, выросла до 25 лет.

Именно для этих целей будет создан единый портал «Работа в России». Также единороссы намерены решить проблемы трудоустройства беженцев, у которых нет соответствующего статуса.