Автоэксперт Канаев не поддержал идею внесения изменений в закон об ОСАГО

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9 июня 2022, 10:13

автомобиль, Фотограф: Sarmad Mughal: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/305070/

Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев оценил идею запретить страховщикам оформлять ОСАГО, если у них не заключен договор со станцией технического обслуживания.

Сергей Канаев выразил мнение, что депутат Евгений Федоров, выступивший с соответствующим предложением, немного погорячился.

Автоэксперт в беседе с RT заметил, что необходимо обязать страховые компании, у которых нет договоров с СТО, прописывать данный факт в договорах, чтобы клиент сразу был осведомлен об этом. Канаев добавил, что проблема отсутствия договора между страховыми компаниями и станциями техобслуживания появилась недавно – после введения санкций.