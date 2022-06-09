Рособрнадзор заявил о сохранении ЕГЭ и в новой системе высшего образования

Ставший привычным Единый государственный экзамен (ЕГЭ) может остаться даже при условии отказа от Болонской образовательной системы. В новой его собираются сохранить, об этом заявили в пресс-службе Рособрнадзора.
Как известно, ЕГЭ представляет собой национальный экзамен. Он сформирован целиком на российских образовательных стандартах, учитывая традиций отечественной системы образования.
«Да, сохранится, поскольку ЕГЭ выполняет важнейшие социальные задачи. В частности, ЕГЭ поддерживает единое образовательное пространство Российской Федерации в условиях огромного разнообразия образовательных программ, учебников и учебных пособий», — цитирует "Свободная Пресса" заявление пресс-службы.
Причём в Рособрнадзоре подчёркивают, что ЕГЭ не является частью Болонской системы.