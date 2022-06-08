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Аргументы Недели Общество 13+

В Японии появились требования к туристам

, 23:52

В Японии появились требования к туристам
Фото: pixabay.com

10 июня в Японии впервые с начала пандемии откроют въезд для иностранных туристов. Об этом сообщает «АБН».

В Министерстве туризма выпустили рекомендации для туристических агентств и гостиниц перед тем, как открыть въезд в страны для туристов. Созданные меры направлены на то, чтобы не создать новых вспышек заболеваний коронавирусом.

Чтобы въехать в Японию нужно, для начала, получить отрицательный результат ПЦР-теста. Также туристы должны заключить договор страхования. Он будет покрывать медицинские расходы, связанные с COVID-19. На улице, и в общественных местах нужно будет соблюдать масочный режим. Кроме того, от прибытия до отъезда туристов будет сопровождать специальный гид.

Япония открыла въезд для граждан из 98 стран, включая Россию.

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