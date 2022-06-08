Агроном Михаил Воробьев рассказал про черешню с химикатами

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8 июня 2022, 22:34

Фото: pixabay.com

В летний период на прилавках магазина появляются ягоды, одна из них черешня. По словам агронома Михаила Воробьева, ее следует тщательно осматривать перед покупкой, ведь она может быть обработана ядохимикатами. Об этом написало интернет-издание «Подмосковье сегодня».



Как понять, что ягода содержит химию? Ее будут выдавать белесый налет, который сохраняется в ложбинке и прочих углублениях. Помывка ягоды не поможет избавиться от химиката, поэтому вкус будет горьким, а во рту останется пощипывание.

Почему черешня может попасться с химикатами? Ими фермеры обрабатывают растение для борьбы с вредителями и частенько злоупотребляют. Эксперт отметил, что такой черешней можно отравиться, проявится головная боль, тошнота и приступы головокружения.



А вот если вам попались сросшиеся ягоды, то не пугайтесь, это не плод генетической мутации, а просто результат не благоприятных для дерева условий в весенний сезон. На здоровье употребление таких ягод никак не повлияет, заверяет Воробьев.

Впрочем жалоб на отравления черешней в этом году еще не было, сообщает Управление Роспотребнадзора по Московской области. Хотя обычно люди не обращаются в больницу, чувствуя недомогание после отравления, а просто списывают на расстройство желудка.



В Ягодном союзе напомнили, что черешню лучше покупать в местах, где регулярно проводят контроль качества. Это практически каждый крупный рынок. Также не стоит забывать, что при покупке ягод можно потребовать у продавца документы на продукт и информацию о месте и условиях произрастания, отказать вам не смеют. С рук или на стихийных рынках приобретать не стоит.