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Арестованы 12 земельных участков в престижном районе Подмосковья, принадлежащих бизнесмену-махинатору Коркину

, 20:50 , Журналист Источник: compromat.ru

Арестованы 12 земельных участков в престижном районе Подмосковья, принадлежащих бизнесмену-махинатору Коркину
istockphoto.com

Как стало известно СМИ, по требованию прокуратуры были арестованы 12 земельных участков, принадлежащих Александру Коркину, которого следствие считает одним из руководителей специальной схемы по выводу из РФ более 4 млрд $ по «молдавской схеме».

Арест наложен в обеспечение исполнения будущего приговора Коркина по уголовному делу. Участки располагаются в районе подмосковного Подушкино, рядом с Барвихой и на юге столицы. Адвокаты финансового деятеля, обвиняемого в организации преступного сообщества, пытались доказать, что собственниками этих земель являются мать самого Коркина и посторонние люди, но суд таким доводам не поверил.

Инициатором ареста стал гособвинитель, участвующий в процессе над финансистом и его подельниками. Прокурор мотивировал своё требование необходимостью обеспечить надлежащее исполнение будущего приговора «в части различных имущественных взысканий или конфискации имущества подсудимых». Суд полностью с этим согласился. В результате арестованными оказались три земельных участка в вышеупомянутом Подушкино, недалеко от известной элитной Барвихи и девять в районе Булатниковского проезда на юге Москвы. Как следовало из выступления гособвинителя, фактическим владельцем подмосковной недвижимости являлся сам Коркин, а участки в столице принадлежит ему на паях с ещё двумя физическими лицами.

Райсуд запретил их владельцам заключать любые сделки, связанные с арендой или куплей-продажей, а также совершать иные виды операций. Точный размер участков в судебном решении не указан, посему их стоимость не определена. Если исходить из объявлений о продаже участков, стоимость сотки земли в Подушкино составляет не менее 2 млн рублей и даже выше. Защита Коркина считает обвинение необоснованным и настаивает на том, что имущество не принадлежит их доверителю. Она обжаловала арест имущества. Однако апелляционная инстанция горсуда не нашла в доводах представителей подсудимого оснований для отмены ареста участков. Утверждение гособвинителя было признано обоснованным. Представители Александра Коркина пока воздерживаются от всяких комментариев для СМИ.

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