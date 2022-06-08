Арестованы 12 земельных участков в престижном районе Подмосковья, принадлежащих бизнесмену-махинатору Коркину

Аргументы Недели → Общество 13+

8 июня 2022, 20:50 Александр Крохмаль, Журналист Источник: compromat.ru

istockphoto.com

Как стало известно СМИ, по требованию прокуратуры были арестованы 12 земельных участков, принадлежащих Александру Коркину, которого следствие считает одним из руководителей специальной схемы по выводу из РФ более 4 млрд $ по «молдавской схеме».

Арест наложен в обеспечение исполнения будущего приговора Коркина по уголовному делу. Участки располагаются в районе подмосковного Подушкино, рядом с Барвихой и на юге столицы. Адвокаты финансового деятеля, обвиняемого в организации преступного сообщества, пытались доказать, что собственниками этих земель являются мать самого Коркина и посторонние люди, но суд таким доводам не поверил.

Инициатором ареста стал гособвинитель, участвующий в процессе над финансистом и его подельниками. Прокурор мотивировал своё требование необходимостью обеспечить надлежащее исполнение будущего приговора «в части различных имущественных взысканий или конфискации имущества подсудимых». Суд полностью с этим согласился. В результате арестованными оказались три земельных участка в вышеупомянутом Подушкино, недалеко от известной элитной Барвихи и девять в районе Булатниковского проезда на юге Москвы. Как следовало из выступления гособвинителя, фактическим владельцем подмосковной недвижимости являлся сам Коркин, а участки в столице принадлежит ему на паях с ещё двумя физическими лицами.

Райсуд запретил их владельцам заключать любые сделки, связанные с арендой или куплей-продажей, а также совершать иные виды операций. Точный размер участков в судебном решении не указан, посему их стоимость не определена. Если исходить из объявлений о продаже участков, стоимость сотки земли в Подушкино составляет не менее 2 млн рублей и даже выше. Защита Коркина считает обвинение необоснованным и настаивает на том, что имущество не принадлежит их доверителю. Она обжаловала арест имущества. Однако апелляционная инстанция горсуда не нашла в доводах представителей подсудимого оснований для отмены ареста участков. Утверждение гособвинителя было признано обоснованным. Представители Александра Коркина пока воздерживаются от всяких комментариев для СМИ.