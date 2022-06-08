Эксперт Кирсанов считает, что остановка сотрудничества по морскому промыслу ударит по японским кооперативам

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8 июня 2022, 18:45 Александр Крохмаль, Журналист Источник: iz.ru

Эксперты-японисты, как и политологи, активно обсуждают недавно принятое решение Москвы об остановке сотрудничества с властями Токио по промыслу морских живых ресурсов. Руководитель центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН Валерий Кирсанов полагает, что это может серьёзно ударить по самой Стране Восходящего Солнца, и в частности по местной рыболовной промышленности. «Так или иначе – это большой удар для рыболовной промышленности острова Хоккайдо и для японских кооперативов», - отмечает эксперт, «Они занимаются этим много лет и даже десятилетий».

«Будет очень много крика со стороны японских СМИ и политиков», - добавил господин Кирсанов, рассуждая о последствиях решения, «Также будет много жалоб, в которых станут обвинять и Россию и японское правительство, в том, что так обострили ситуацию. По нам это решение ударит значительно меньше, но криков будет множество». Ранее о том, что Россия приостанавливает реализацию соглашений с Японией о сотрудничестве по морскому промыслу, объявила официальный представитель МИД, Мария Захарова. Она подчеркнула, что соглашение между странами 1998 года являлось важным направлением российско-японских связей в сфере рыболовства. Договорённость выстраивалась на основе интересов двух стран и позволяла японским рыбакам осуществлять свой промысел в районе Южно-Курильских островов.