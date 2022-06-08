Прошедшее заседание Синода лишило должностей митрополита Иллариона

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8 июня 2022, 18:34 Александр Крохмаль, Журналист Источник: rg.ru

Синод РПЦ на заседании во вторник принял весьма громкие решения. Не связанный более с украинскими верующими, Московский патриархат приводит собственную конфигурацию в соответствие с пределами влияния РФ. Синодалы сняли с поста председателя Отдела внешних церковных связей митрополита Иллариона, известного своим пацифизмом. Также было принято решение об усилении духовно-патриотической составляющей церковной политики. Отныне РПЦ будет действовать совершенно по-другому, а не так, как ранее.

Митрополит Илларион, бывший главным церковным дипломатом и отвечавшим за богословие, удаляется на кафедру митрополита Будапештского и Венгерского. В журналах Синода ему так и не выразили благодарность за проведённую работу и труды. А ведь ещё давно именно Иллариона считали претендентом на роль патриарха Московского и вероятным преемником Святейшего Кирилла. Стоит отметить, что митрополит незадолго до начала СВО произнёс целую речь о своих опасениях насчёт «войны». В марте он неожиданно оправдал Григория Распутина, указав на Николая II, не прислушавшегося к мнению своего наставника.

Отказ от мягкой церковной силы отразился и на иных решениях Синода. РПЦ очень своеобразно ответила на недавнее объявление о независимости Украинской Православной Церкви. И потому Джанкойская, Симферопольская и Феодосийская епархии принимаются в непосредственное каноническое и административное подчинение патриарху Московскому и всея Руси и Священному Синоду. Также говорится об образовании на территории республики Крым и города Севастополь Крымской митрополии в составе Джанкойской, Симферопольской и Феодосийской епархии.

Помимо всего прочего, Синод восстановил должность протопресвитера военного и морского духовенства, которая была упразднена в 1918 году. До революции главный военный священник был приравнен к генералу. Сама должность протопресвитера армии и флота появилась в 1890 году, ещё при Александре III.