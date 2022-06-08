Депутаты МГД поддержали выбор москвичей назвать площадь у посольства США в честь ДНР

Мосгордума поддержала создание площади Донецкой Народной Республики у посольства США.
«Депутаты Мосгордумы поддержали позицию москвичей о наименовании территории у посольства США в Москве «Площадью Донецкой Народной Республики», - говорится в сообщении официального Telegram-канала столичного парламента.
Отмечается, что с инициативой дать название безымянной территории в Пресненском районе, на пересечении Большого Девятинского пер. и ул. Конюшковская, 18 мая выступили четыре депутатских объединения в Мосгордуме: «Единая Россия», КПРФ, «Моя Москва» и «Справедливая Россия».
Ранее сообщалось, что в проекте «Активный гражданин» завершилось голосование за название для безымянной площади на пересечении ул. Конюшковская и Большого Девятинского пер., наибольшее количество голосов получил вариант «Площадь Донецкой Народной Республики».
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