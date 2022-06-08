В латышских СМИ страны намечается «перелом»… Что это значит?

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

8 июня 2022, 16:17 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Латышские издания решили открыть дискуссию о ситуации на Украине в свете… Запада. По мнению латышских коллег, «в отношении Запада произошли признаки перелома».

Так ли это?

По мнению и.о. директора Института внешней политики Карлиса Буковскиса, «надежды сменило осознание, что это все затягивается», потому как возникает человеческая усталость, а потому и резонный вопрос – что лучше – ужасный конец или бесконечные мучения?

«6-й пакет санкций ЕС против России оттягивает нефтяное эмбарго, и вообще не касается газа. И у этого есть причина – российский газ структурно важен для экономической стабильности и роста многих больших государств, особенно Германии. Это экономики, которые нам столь часто были нужны, будь то спасение Греции или преодоление других кризисов. Многие надежды, что Россия отступит, кажется, не исполнились, воздействие санкций еще не было столь разрушительным и внушительным, как было обещано и каким оно еще будет. Этот конфликт порождает новую ситуацию как в политических компаниях, так и в повседневности. Это не первая военная ситуация для России или СССР, где «застряли». Россия готова к этому. И ситуация в настоящий миг начинает выглядеть так, что Россия продолжит бороться, найдет дополнительные ресурсы, и это может продолжаться месяцами и даже годами. Поэтому в результате мир в какой-то мере подготовлен к долгой ситуации, и могут случиться другие конфликты, проблемы, а Украина отойдет на второй план».

Действительно, когда эмоции «спадают», то люди начинают думать, анализировать и пытаться понять, особенно, тогда, когда «город – не тетка!»