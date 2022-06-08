Россельхоз представил список регионов с самым высоким уровнем пожароопасности

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8 июня 2022, 16:32

Лесной пожар, Serguei Fomine/ Russian Look

Руководитель Россельхоза Иван Советников назвал самые пожароопасные регионы страны. По словам чиновника, сложнее всего с пожарами будет в Якутии, а также в регионах Дальнего Востока и Сибири. Такое заявление он сделал в среду, 8 июня, на пресс-конференции.

«Традиционно пожары фиксируются на территории всей Российской Федерации. Мы сегодня на начало июня рассматриваем самый проблемный регион — Республика (Саха) Якутия. Регион прогревается, мы фиксируем наибольшую площадь лесных пожаров», − приводит слова чиновника РИА Новости.

Глава Рослесхоза отметил, что ведомство будет уделять особое внимание регионам Сибири и Дальнего Востока.

«В первую очередь, Новосибирская, Иркутская области, Алтайский край, Республика Тыва, север Красноярского края, Бурятия, Забайкальский край, Камчатка», − подчеркнул Советников.

По прогнозам Росгидромета, на текущее лето ожидаются высокие температуры и высокие классы пожарной опасности в СЗФО — это Республика Карелия и Архангельская область, в ЦФО — Белгородская, Брянская, Курская, Воронежская, Орловская области, в УФО — Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа.

На 1 июня пресс-служба МЧС России заявила, что в стране действуют 29 очагов лесных пожаров на общей площади более 23 тыс. га.