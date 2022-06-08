Редакция RT победила в судебном процессе с журналистом Фейгиным − иск о защите деловой репутации удовлетворён

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8 июня 2022, 16:03

RT логотип, Dwi Anoraganingrum via www.imago/ www.imago-images.de

В среду, 8 июня, стало известно, что телеканал RT выиграл иск о защите деловой репутации в отношении журналиста Марка Фейгина за распространением им недостоверной информации о том, что телеканал якобы принадлежит Службе внешней разведки, а его сотрудники «взаимодействуют с агентурой».

Оппозиционный журналист сделал такое заявление 4 февраля в эфире телеканала «Украина».

Фейгин предъявил RT обвинения в якобы имевших место вмешательствах во французские и немецкие выборы. В частности, это касалось «распространения фейков» о французском президенте Эммануэле Макроне.

Юридический отдел телеканала подал иск в суд о защите деловой репутации, потребовав признать сведения, распространённые Фейгиным, не соответствующими действительности. Также журналист обязан публично разместить опровержение и возместить ущерб, причинённый деловой репутации, в размере 300 тыс. рублей.

Ещё в апреле иск удовлетворили, но адвокаты Фейгина подали апелляцию

Однако сегодня стало известно, что Девятый арбитражный апелляционный суд вынес постановление, в котором признал законным и обоснованным решение суда первой инстанции признать распространённые Фейгиным сведения не соответствующими действительности, разместить опровержение и взыскать с него компенсацию репутационного вреда.