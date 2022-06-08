Редакция RT победила в судебном процессе с журналистом Фейгиным − иск о защите деловой репутации удовлетворён

В среду, 8 июня, стало известно, что телеканал RT выиграл иск о защите деловой репутации в отношении журналиста Марка Фейгина за распространением им недостоверной информации о том, что телеканал якобы принадлежит Службе внешней разведки, а его сотрудники «взаимодействуют с агентурой».
Оппозиционный журналист сделал такое заявление 4 февраля в эфире телеканала «Украина».
Фейгин предъявил RT обвинения в якобы имевших место вмешательствах во французские и немецкие выборы. В частности, это касалось «распространения фейков» о французском президенте Эммануэле Макроне.
Юридический отдел телеканала подал иск в суд о защите деловой репутации, потребовав признать сведения, распространённые Фейгиным, не соответствующими действительности. Также журналист обязан публично разместить опровержение и возместить ущерб, причинённый деловой репутации, в размере 300 тыс. рублей.
Ещё в апреле иск удовлетворили, но адвокаты Фейгина подали апелляцию
Однако сегодня стало известно, что Девятый арбитражный апелляционный суд вынес постановление, в котором признал законным и обоснованным решение суда первой инстанции признать распространённые Фейгиным сведения не соответствующими действительности, разместить опровержение и взыскать с него компенсацию репутационного вреда.