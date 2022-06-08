Почему сбежавшие в Латвию известные россияне поносят свою страну

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

8 июня 2022, 15:16 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

У меня создалось такое впечатление, что те россияне, которые сбежали, например, в Латвию, только и ждали, чтобы «высказать» весь накопившийся негатив о России. Нет, речь не идет о позиции самого человека, а речь о ненависти, злорадстве и «грязном белье».

Я задавала себе вопрос – зачем? Понятно, что есть свое личное мнение о спецоперации. Но тут уж дело, как оказалось, не в спецоперации, а в самой обычной ненависти.

Сперва я, грешным делом, подумала, что публичных россиян, которые возжелали жить в Латвии, проверяют специальные службы… Да, несомненно! Но, никакие серьезные службы Латвии, по моему мнению, не станут требовать полоскать прилюдно «изгаженное» белье – это инициатива самих публичных россиян, которые сбежали в Латвию.

Хотя, я допускаю, что некоторые «советы», как вести и что говорить о России, несомненно, были. Есть же определенная политика государства – поддержка Украины. Но только и всего! А вот отказываться от звания народной артистки, как это сделала Чулпан Хаматова, и рассказывать неприглядные и очень личные вещи о стране, которая тебя и твоих родственников обласкала – подлость несусветная, и при этом кричать, как «любишь Россию».

В моем понимание, любовь – иное! Награды, звания, которыми одарил человека народ – святы!

Все помните Ивана Поддубного, который все время, пока нацисты находились в Ейске, носил на груди орден Трудового Красного Знамени! Тот самый, что вручил ему сам Калинин на физкультурном параде, проходившем на Красной площади! И ни один фашист и думать не смел, чтобы сорвать орден, потому как внутренняя сила духа Ивана Максимовича не позволила это сделать!

Намедни, открываю латышские СМИ и натыкаюсь на рассуждения Виталия Манского, который сегодня из всех латвийских «труб» «разоблачает» Россию, да и делает он это с явным удовольствием и злорадством…

Как оказалось, человек, который закончил ВГИК в России, участвовал во многих международных конкурсах, совершенно не был ущемлен ни в СССР, ни современных реалиях, считает, что «России грозит поражение, и не просто поражение, когда армия возвращается на свою территорию и начинает зализывать раны, а когда из Кремля, из кабинета Путина, какой-то Вася сможет вынести чернильницу на память». Дословно.

А далее – лучше: «В Латвии еще много советского, а я получаю кайф от его разрушения. И в Латвии есть что разрушать. Мне как бы хочется с мечом побороть его (советское прошлое)».

Что за мерзость! Если все так было «отвратительно», то зачем же учился в Москве, работал на РТР, был членом Российской телеакадемии «Тэфи», был заместителем председателя КиноСоюза России! Зачем так было себя мучить?

Г-н Манский родился во Львове и, конечно, это многое объясняет – особые люди, у многих в крови любовь к Степану Бандере… У них это в крови! Но г-н Манский родился в СССР и «стиснув зубы» улыбался российским коллегам, и благополучно жил в стране советов и в РФ, выжидая удобного случая… И он подвернулся – Латвия! Облить грязью, позлорадствовать… Даже простые латыши, есть такие, с удивлением взирают на подобные слова… Предателей нигде не любят. Если поливаешь грязью абсолютно все в стране, где жил, то и, при удобном случае, будешь поливать и Латвию.

Повторяю, речь идет не конкретно о спецоперации, а о России в целом.

Я знаю русскоязычных, которые никогда не свыкнутся с тем, что в Риге маршируют легионеры СС, никогда не будут поддерживать принципы Третьего Рейха, которые сейчас так активно навязывают латвийцам правящие националы, но они никогда не будут обливать грязью страну, в которой они родились, росли, были счастливы… Да, может не нравится что-то конкретное, но не злорадствовать же, не желать же разрухи, не отказываться от прошлого, не отрекаться от хорошего, что было!

Чем закончится «звездный час» для Манского и Хаматовой в Латвии, когда страна окунется в новые истории, события? А это уже начинает происходить: например, медики Латвии начинают активно призывать латвийцев готовиться осенью к очередному вирусу и прививкам… Да и пыл в защиту Украины уже несколько поубавился – нищета заставила спуститься с небес на землю!

Что касается латышских актеров, певцов – отдельный случай!

Интарс Бусулис, например, в угоду своим же соотечественникам, «вылизал», уж простите, все, что можно – обливал помоями российскую власть, каялся перед латышами… Честно, не хочу даже глядеть в его сторону – неприятно!

Актер Иварс Калниньш высказал спокойно свое мнение латышским СМИ: «Если Родина не кормит, езжай на заработки за границу - этот принцип уже не работает. От российских проектов я отказался сам, а на Украине в ближайшее время ничего не будет происходить. Я не ищу контактов с российскими коллегами. Происходящее на Украине – омерзительный отголосок СССР, будем надеяться, что последний».

Да, «омерзительный отголосок СССР»… Это сериал «Зимняя вишня», «Не стреляйте в белых лебедей», «ТАСС уполномочен заявить», «Вход в лабиринт» и т.д. и т.д. – омерзительное прошлое?

Нет больше слов…