Собянин: Москва поддерживает темпы строительства новых дорог на уровне 100 км в год

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8 июня 2022, 14:45

Фото Е. Самарина. Mos.ru

Строительство участка Юго-Восточной хорды от Курьяновского бульвара до ул. Кантемировская - второй очереди Московского скоростного диаметра - должно завершиться в 2023 году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра строительных работ на объекте.



«Здесь, на этом участке, три развязки, которые интегрируют Курьяновскую набережную, Каширское шоссе и ул. Каспийская. Сложнейший проект. Казалось бы, короткий достаточно - 8 км прямого хода, но из них 3 км находится в воздухе на огромных эстакадах, плюс прилегающая дорожная сеть. И все это вместе создает такой серьезный проект, включая большой мост через Москву-реку. Этот проект должен быть реализован до конца 2023 года, как и вся Юго-Восточная хорда, основной ее ход. Надеюсь, к этому времени все основные работы будут выполнены», - сказал Собянин.



Мэр столицы напомнил, что Юго-Восточная хорда - это вторая очередь скоростного диаметра, которая пройдет через четыре округа Москвы и свяжет 22 района, в которых проживают 2,5 млн жителей.



«И, конечно, будет влиять в целом на транспортную ситуацию в мегаполисе, включая прилегающие округа и районы, включая Московскую область. Важнейший и сложный проект. Более 50 искусственных сооружений», - добавил Собянин.



Как отметил руководитель компании-генерального подрядчика АО «Дороги и мосты» Владимир Власов, темп строительных работ на участке позволит выполнить задачу раньше контрактного срока.



«И по контрактным срокам у нас конец I квартала 2024 года. Вы поставили задачу - до конца 2023 года. Работаем, выполним», - сказал Власов.



Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, строительство участка Юго-Восточной хорды от Курьяновского бульвара до ул. Кантемировская было начато в мае 2019 года. В настоящее время готовность участка составляет 45%.



Шестиполосная трасса возьмет свое начало в районе Курьяновского бульвара, пройдет вдоль путей второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2), пересечет Каширское шоссе и Южную рокаду и выйдет на ул. Кантемировская. В составе участка возведут новый мост через Москву-реку и семь эстакад. В районе примыкания к Каширскому шоссе построят дополнительные съезды с Юго-Восточной хорды на прилегающую улично-дорожную сеть.



Отмечается, что в рамках проекта запланирована реконструкция ул. Каспийская. Всего будет построено и реконструировано 12,4 км дорог.



В пресс-службе добавили, что в 2022 году в Москве планируется строительство 91 км дорог, 20 искусственных сооружений и 12 пешеходных переходов.



