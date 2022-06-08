В России рассматривают возможность повышать тариф за ремонт дома без собрания собственников

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8 июня 2022, 13:26 Источник: iz.ru

Фото: pixabay.com

Минстрой рассмотрит возможность индексации платы за содержание и ремонт домов без дополнительного согласования с собственниками жилья. Отмечается, что, если в договоре с управляющей организацией будет прописан этот пункт, не потребуется проводить собрание для утверждения повышения платы.



В настоящее время плату за управление и содержание многоквартирных домов должны устанавливать собственники жилья на общих собраниях. Если они этого не делают, то функции переходят к муниципалитету.



«Зачастую собственники не утверждают экономически обоснованный размер платы. Так, нередко она не меняется по 8–10 лет. Но невозможно обслуживать дом без соразмерного увеличения стоимости услуг и работ по содержанию, а это в том числе текущий ремонт», — отметила представитель комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ Сусана Киракосян.



Эксперты отмечают, что вопрос недофинансирования управляющих организаций (УО) стал особенно актуальным в сегодняшней кризисной ситуации. При этом у собственников все же должна быть возможность предусмотреть в своем договоре ограничения, которые защитят их от необоснованных пересчетов.



«Все инициативы в сфере ЖКХ, связанные с принятием решений без собрания собственников жилья, должны приниматься с большой осторожностью и широким экспертным и общественным обсуждением», — уверен член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.



Сусана Киракосян отметила, что теоретически УО и сегодня могут индексировать тариф за содержание и ремонт домов, если это прописано в соглашении с собственниками. Но многое зависит от точности формулировок — если условие прописано некорректно, оно толкуется против УО и компания не может поднять плату.



