Экс-прокурор Индустриального района Перми осуждён за крупные взятки

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8 июня 2022, 12:51 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Дзержинский районный суд вынес приговор в отношении экс-прокурора Индустриального района Перми Сергея Мурая.

Его признали виновным в 11 эпизодах незаконной деятельности. Речь идёт о получении двух взяток в крупном размере от предпринимателя Анатолия Варламова, семи случаях посредничества в интересах руководителя УФССП по Пермскому краю, в подстрекательстве к превышению полномочий и служебному подлогу. Данное уголовное дело было возбуждено ещё в 2020 году. Оглашённый в минувший вторник приговор частично повторил обвинительное заключение по данному делу.

Свою вину Сергей Мурай так и не признал. Он категорически не согласен с позицией следствия. По его мнению, все выдвинутые обвинения строятся на ложных противоречивых показаниях, как самого Варламова, так и других обвинителей. Он считает, что они сами совершали преступления, чтобы его оговорить и добиться мягких приговоров. Но всё же суд признал Мурая виновным и приговорил к 11 годам колонии строго режима, а также к крупному штрафу в 10 млн рублей. Бывший прокурор был лишён звания старшего советника юстиции из-за подрыва авторитета госорганов. Он и его адвокат Постаногов заявили, что приговор будут обжаловать.