Сергей Собянин включил в программу реновации 13 новых стартовых площадок

Мэр Москвы Сергей Собянин включил 13 новых стартовых площадок в программу реновации.
«Перечень стартовых площадок - кварталов (территорий), на которых планируется построить дома для переселения по программе реновации, - увеличился на 13 адресов. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин», - говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.
Новые площадки расположены в пяти административных округах и восьми районах Москвы. Так, общая мощность площадок составляет 182,2 тыс. кв. м жилья. Отмечается, что строительство домов на этих площадках позволит расселить 36 старых домов с 2 тыс. 607 квартирами и предоставить жилье 6,7 тыс. человек.
Таким образом, для строительства новых домов по программе реновации подобрано уже 556 стартовых площадок общей мощностью 8,8 млн кв. м.
В столичной пресс-службе напомнили, что в программу реновации жилищного фонда включено 5 тыс. 175 домов - около 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м, в которых проживают порядка миллиона жителей.
«Первые новоселы въехали в новые дома в феврале 2018 года. В настоящее время идет/либо закончено переселение жителей 514 домов в 182 дома-новостройки. Всего с начала реализации программы начато переселение 86,8 тыс. жителей, из них в новые квартиры уже переехали 57 тыс. человек. Построено 190 новых жилых домов общей площадью 2,5 млн. кв. м. Ведется строительство и проектирование 398 домов общей площадью 7,1 млн кв. м», - уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.
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