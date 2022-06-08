Чтобы расплатиться за развал СССР, Москва дала автономиям больше власти и собственности, чем они имели при Советском Союзе

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8 июня 2022, 12:15

12 июня страна в 32-й раз отпразднует День России. О смыслообразующей роли Конституции РФ АН поговорили с Александром Филипповым – доктором социологических наук, профессором Высшей школы экономики.



Проблема конституционного статуса русского народа – это старая проблема. В Конституции РСФСР 1978 года говорилось: «Образование РСФСР обеспечило русскому народу, всем нациям и народностям Российской Федерации благоприятные условия». В следующей редакции – редакции 1989 года, принятой Съездом народных депутатов РСФСР, – русский народ уже не упоминался, говорилось о «многонациональном народе РСФСР». И нынешняя наша Конституция, напомню, начинается со слов: «Мы, многонациональный народ Российской Федерации…»



«Многонациональность» – устойчивая формула позднего советского происхождения, присутствующая во многих конституционных документах разного уровня. О «многонациональном народе» сказано в конституциях Чечни, Адыгеи, Бурятии, Якутии, Северной Осетии, Дагестана… Но есть и другие примеры. В конституции Татарстана упоминается не только «многонациональный народ Республики Татарстан», но и татарский народ. В конституции Удмуртии сказано: «Удмуртия – государство в составе Российской Федерации, исторически утвердившееся на основе осуществления удмуртской нацией и народом Удмуртии своего неотъемлемого права на самоопределение». А в конституции Карелии читаем: «Исторические и национальные особенности Республики Карелия определяются проживанием на её территории карелов».



Когда руководству РСФСР понадобилось сокрушить руководство СССР, оно прибегло к помощи национальных движений в автономных республиках, и затем ему пришлось с этими республиками расплачиваться. После распада СССР началась борьба между Москвой и автономиями вокруг разграничения полномочий. Чтобы расплатиться за помощь, Москва дала автономиям больше власти и собственности, чем они имели при Советском Союзе. Как результат – появилась опасность, что РФ повторит судьбу СССР. В Москве поняли: необходимо действовать в обратном направлении. И постепенно обнаружилось: среди множества народов России самый крупный, государствообразующий не имеет никакого конституционного статуса. Эта проблема потребовала решения. Полностью она не решена по сей день. Сегодня в стране нет непримиримых межнациональных противоречий, по крайней мере видимых. Посмотрим, что будет через десять лет.



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