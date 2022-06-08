Государство выталкивает работающих пенсионеров в серую зону

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8 июня 2022, 10:20

8 июня Государственная дума должна рассмотреть в первом чтении пакет законов, направленных на возможное объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования в одну структуру под названием Социальный фонд. Если не будет задержек в рассмотрении документов законодателями, реформы начнут действовать уже в будущем году.



Поскольку фонды объединят, то и для работодателей отчисления с зарплаты персонала превратят в один платёж. Это действительно облегчит учёт.



Однако одна крайне злободневная тема осталась без внимания – возврат к индексации выплат работающим пенсионерам. Напомним, что её решили упразднить ещё в 2016 году в качестве тогда ещё временной меры.



Конституция РФ говорит о том, что индексация пенсий проводится как минимум раз в год по правилам, предусмотренным федеральными законами. Однако там как раз чётко говорится лишь о тех гражданах, которые попрощались с трудовой деятельностью.



По состоянию на 1 января 2022 года количество работающих пенсионеров в стране составило около 8,5 миллиона человек. И из года в год это число будет сокращаться в силу разных причин.



Вместе с тем, эксперты отмечают негласные способы увеличения пенсий гражданам, которые продолжают трудиться. Например, люди увольняются, переходят на полноценную выплату от государства, а потом снова устраиваются на работу. Либо же увольнение проходит на бумаге, а зарплата выплачивается нелегально.



Тем не менее, специалисты подсчитали, что вследствие отсутствия индексации каждый работающий пенсионер теряет ежемесячно более 6 тысяч рублей. Кроме того, для этой категории граждан существуют определённые границы для повышения пенсий.



