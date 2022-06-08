Фотовыставку о южноуральцах откроют в День России

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8 июня 2022, 09:10 Татьяна Михайлова Источник: Южноуральская панорама

Фото из архива "Южноуральской панорамы", автор - В. Шишкоедов

На Кировке разместят снимки представителей разных профессий.

12 июня в Челябинске откроется фотовыставка «Россия – это мы!». Совместный проект газеты «Южноуральская панорама» и Объединенного государственного архива Челябинской области расскажет о ярких событиях и жителях региона.

На экспозиции будут представлены работы фотокорреспондентов издания Людмилы Ковалевой и Вячеслава Шишкоедова, а также фотохудожника и журналиста Павла Большакова. Авторы проекта выбрали для выставки «Россия – это мы!» не официальные снимки, а те, на которых запечатлен человек в деле: рабочий промышленного предприятия, хлебороб, танцор, врач, педагог, художник, спортсмен.

Увидеть фотографии сможет любой желающий. Выставка будет организована у памятника добровольцам-танкистам на Кировке. Открытие состоится 12 июня.

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