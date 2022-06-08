Развитие законодательства о культуре обсудят в Челябинске

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

8 июня 2022, 08:46 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

В городе пройдет международный форум.

На следующей неделе в Челябинске будет проходить Первый международный форум «Право будущего». На него приглашены ученые, эксперты, государственные и общественные деятели из разных регионов России, а также Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Франции, Италии, Германии, Вьетнама, Индии, Мексики, Бразилии.

Программа мероприятия включает в себя международную конференцию и круглые столы. Темами обсуждения станут экологические приоритеты, культура, цифровизация, устойчивое развитие и роль молодежи в контексте права и законодательства.

Участников форума познакомят с инновационными российскими и зарубежными исследованиями, посвященными укреплению государственности и местного самоуправления, а также совершенствования права. В рамках культурной программы планируется представить творчество музыкальных коллективов, художников и писателей Южного Урала. Также будет организован сбор учебной и научной литературы для культурных и образовательных учреждений ДНР и ЛНР.

Мероприятие организуют Международный фонд «Дорога мира», центр «Право мира» совместно с Южно-Уральским и Челябинским государственными университетами. Оно станет частью перекрестного Международного форума «Башкортостан – Челябинская область: Дорога мира». На прошлой неделе в Уфе прошел международный форум «Дорога мира – дорога дружбы и развития». Местом его проведения стала Башкирская академия государственной службы и управления.