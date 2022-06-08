Суд в Хабаровске отправил в колонию пару, сбившую полицейских и грозившую взорвать гранату

Суд в Хабаровске отправил в колонию на два года (общего режима) 43-летнюю женщину и на пять лет (строгого режима) 32-летнего мужчину за то, что они на автомобиле сбили двух сотрудников полиции и угрожали взорвать шумовую гранату. Ранее мужчина уже привлекался у ответственности - за оборот наркотиков и имущественные преступления.
Напомним, что речь идет об эпизоде, произошедшем в 2020 году. Тогда в одном из гаражных кооперативов краевой столице были спрятаны «закладки» (муляж), осужденный, которого к месту привела его знакомая, забрал их, но при попытке полицейских задержать его, пара сбила их на машине. Один и полицейских получил перелом и разрыв связок, а второй отделался ударом о кузов.
Уже после того, как авто удалось остановить, осужденные начали грозить, что взорвут шумовую гранату. Полицейским пришлось вызывать подкрепление. Только тогда пару задержали, а гранату уничтожили.
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