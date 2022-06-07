Конфликт телеведущего Владимира Соловьёва и уральскими политиками набирает обороты

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7 июня 2022, 22:41 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Владимир Соловьев, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Телеведущий Владимир Соловьёв в эфире «Соловьёв Live» жёстко раскритиковал пост «ВК» мэра Первоуральска Игоря Кабеца, который тот опубликовал совсем недавно.

На своей личной странице в соцсети мэр города разместил карикатуру, где губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в образе джедая из «Звёздных войн» отсекает голову телеведущему. Данный рисунок сопровождает надпись «Да пребудет с нами сила». Пост стал довольно популярным, и уже собрал 11 тысяч просмотров, более 600 лайков и 217 репостов.

Соловьёв на это задался вопросом, а не является ли это прямым призывом к его физическому уничтожению? По его мнению, Игорь Кабец символизируется с «подонками, которых подослал украинский лидер». «Игорь призывает к тому, чтобы отрубить мне голову? - яростно заявил в эфире Владимир Соловьёв. - Ну так, приезжай, возьми катану». Телеведущий намекает на нарушение законов РФ со стороны мэра Первоуральска. Заявления Соловьёва в адрес Кабеца и других администраторов региона были достаточно резкими. А конфликт между ведущим и уральскими политиками продолжается, как минимум, с конца апреля, когда эксперт назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты».